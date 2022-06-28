Представители медиа ознакомились с проводимыми в Кяльбаджаре и Лачине работами (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - 26 июня Президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёльский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. В рамках поездки глава государства ввел в эксплуатацию несколько объектов инфраструктуры, а также заложил фундамент ряда крупных объектов.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, представители медиа ознакомились с работой, проводимой в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Одним из наиболее важных проектов в Кяльбаджарском районе является строительство двух тоннелей на 13-м км автодороги Тоганалы-Кяльбаджар. Строительство берет начало от хребта Муровдаг, и в будущем это будет самый простой и короткий путь в Кяльбаджар. Высота увеличивается с 1700 до 3250 метров на вершине Муровдага. Его можно охарактеризовать как один из самых протяженных автомобильных туннелей в мире. Тоннель обеспечен временной системой вентиляции. Завершилось строительство двух запасных переездов, предназначенных для пешеходов и автомобилей. Кроме того, среди наиболее важных проектов в Кяльбаджаре ввод в эксплуатацию малых гидроэлектростанций. В ходе поездки в Кяльбаджар Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1". На МГЭС “Кяльбаджар-1”, которая в соответствии с концепцией «зоны зеленой энергии» будет производить экологически чистую энергию, построен машинный зал, установлены новые агрегат, генератор, панели управления и трансформаторы. Здесь также построена 110/6-киловольтная подстанция. Отметим, что в соответствии с поручением главы государства о превращении освобожденных от оккупации территорий в «зону зеленой энергии» после Победы в Отечественной войне построены и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции “Гюлебирд”, “Суговушан-1”, “Суговушан-2” и “Кяльбаджар 1” общей мощностью 20 мегаватт. На сегодняшний день на этих станциях произведено 30 миллионов киловатт/часов электроэнергии.

В Лачине будет сдан в эксплуатацию международный аэропорт. В ходе поездки в Гёйгёльский, Кяльбаджарский и Лачинский районы глава государства ознакомился и со строительством аэропорта. Строительство международного аэропорта планируется завершить в 2024 году. Длина взлетно-посадочной полосы составит 3000 метров, ширина - 60 метров. В связи с тем, что Лачин является горным регионом, продолжаются работы по планировке территории. Учитывается и потребность Лачинского и других районов в питьевой воде. Для этих целей будет использоваться река Хакари. В ходе визита в Лачинский район Президент Азербайджана ознакомился с проектом водохранилища "Хакаричай". Протяженность реки Хакари, берущей начало в Лачинском районе, составляет 113 километров, а среднегодовой расход воды - около 10,7 кубометра в секунду.

Следует отметить, что построив на реке Хакари водохранилище емкостью около 90 миллионов кубометров, можно по 254-километровой магистральной дороге провести до Сабирабада здешнюю чистую воду. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)