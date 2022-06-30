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В ряде сел Гаджигабула и районов Баку ограничат подачу воды

Общество Материалы 30 июня 2022 10:21
В ряде сел Гаджигабула и районов Баку ограничат подачу воды

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В результате резкого повышения мутности Куры из-за ливневых дождей значительно сократилась переработка воды в Куринском водоочистном комплексе.

Об этом сообщает ОАО "Азерсу", передает Trend.

В сообщении отмечается, что в связи с этим будут введены ограничения на водоснабжение ряда сел Гаджигабульского района, расположенных вдоль магистрального водопровода Кура-Баку, а также части Сабаильского и Бинагадинского районов столицы.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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