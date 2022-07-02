С крыши исторического здания в Баку демонтируют незаконно построенную мансарду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку демонтируют мансарду, строительство которой велось на крыше исторического здания, являющегося памятником архитектуры.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) столицы.

"Было установлено, что предприниматель строит мансарду на крыше исторического здания, возведенного в 1880 году и расположенного по адресу: Ясамальский район, улица Ислама Сафарли, 12. После поступления информации о строительстве ИВ Баку незамедлительно вмешалась в ситуацию, и строительные работы были остановлены.

Представители объединения коммунального хозяйства ИВ сделали предупреждение предпринимателю, и в настоящее время он демонтирует это сооружение. До сведения предпринимателя было доведено, что любые строительные работы на историческом здании недопустимы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)