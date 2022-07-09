"Дочки" Азербайджанской промышленной корпорации в праздник Гурбан провели благотворительные акции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дочерние компании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" - ООО "Азералюминий", ООО "Азерпамбыг", ООО "Азерипек", ООО ASK Şüşə и ООО АСК Security по случаю священного праздника Гурбан, который считается символом духовного единства мусульманского мира, провели благотворительные мероприятия.

Представители этих компаний посетили в общей сложности 195 сотрудников - участников Отечественной войны и вручили им праздничные подарки в виде продуктовых наборов.

Благотворительные акции охватили города Баку, Гянджа, Шеки, Агджебединский, Геранбойский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский, Ширванский, Сабирабадский, Сальянский, Саатлинский, Имишлинский, Тертерский и Уджарский районы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)