Минтруда Азербайджана распространило заявление о ветеране, попытавшемся совершить суицид

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана распространило заявление о ветеране Отечественной войны Асадуллаеве Юсифе Сейфулла оглу, попытавшемся совершить суицид в Хачмазе.

Как сообщили Trend в министерстве, с 28 мая 2021 года Ю.Асадуллаеву назначена инвалидность III степени в связи с участием в Отечественной войне. Помимо ежемесячной президентской пенсии в размере 300 манатов, ему выплачивается пенсия по инвалидности в размере 623,51 маната, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что Ю.Асадуллаеву также была выплачена страховая выплата в размере 4 400 манатов, а Фонд YASAT оказал ему материальную помощь в размере 14 648,17 маната.

Мать Ю.Асадуллаева - Агбениз Джалил гызы обратилась в программу самозанятости по категории "Животноводческое хозяйство" и была обеспечена активами, говорится в сообщении.

После окончания войны Ю.Асадуллаев обратился в отдел занятости для участия в программе самозанятости. 30 августа 2021 года Исполнительная власть Хачмазского района включила его как имеющего льготы в очередь на жилье. 27 сентября 2021 года министерство предоставило Ю.Асадуллаеву как лицу, имеющему льготы, легковой автомобиль, отмечается в сообщении минтруда.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)