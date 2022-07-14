Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-27, днем - 32-37, в Баку ночью - 25-27, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра ночью и утром в некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью – 10-15, днем - 26-31 градус тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)