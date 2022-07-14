ВОЗ распространила рекомендации по введению бустерной дозы вакцины от COVID-19 на осенний сезон

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила рекомендации в связи с введением бустерной дозы вакцины от COVID-19 на осенний сезон.

Как сообщили Trend в азербайджанском представительстве ВОЗ, Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации (ETAGE) рекомендует странам мира усилить вакцинацию двумя начальными дозами вакцины от COVID-19 и одной бустерной дозой в соответствии со стратегией вакцинации.

Страны мира должны следовать рекомендациям ВОЗ, чтобы обеспечить дополнительную защиту, минимизировать риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19, а также максимально повысить устойчивость медицинских услуг, говорится в сообщении.

В число рекомендаций ВОЗ входит введение второй бустерной дозы (четвертой дозы) вакцины от COVID-19 лицам со средней и тяжелой формой иммунодефицита в возрасте старше 5 лет, тем, кто с ними контактирует, а также гражданам, входящим в группу особого риска, в том числе пожилым людям, медицинским работникам и беременным.

Азербайджанское представительство ВОЗ поделилось последними рекомендациями в связи с вакцинацией от COVID-19 с местными партнерами в области здравоохранения, отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро.)