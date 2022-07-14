В Азербайджане вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей пройдут в один день - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, запланированные Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) на 20 и 21 июля, с учетом числа зарегистрированных абитуриентов пройдут в один день - 21 июля.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Вступительные экзамены начнутся в 10:00.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)