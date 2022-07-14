В Азербайджане начинается электронный прием документов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 12:00 15 июля начнется процесс приема документов в магистратуру.

Об этом сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана.

По данным ведомства, абитуриенты могут подать заявку, зарегистрировавшись на https://portal.edu.az/ и выбрав услугу «Регистрация студентов в высшие и средние учебные заведения». После регистрации на открывшейся странице можно подтвердить свои личные данные, а также добавить необходимые документы.

Электронная регистрация завершится 25 июля, в 12:00.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)