БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 935 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 395, вторую - 142, три и более - 1 220, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 178 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 787 674. Первую дозу вакцины получили 5 360 841, вторую - 4 855 878, три и более - 3 319 936, бустерную дозу после положительного результата теста - 251 019 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)