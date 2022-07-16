Синоптики предупредили об усилении жары в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха достигнет 34-38, местами 40 градусов тепла, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, с вечера 17 июля и до 21 июля будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 15-18, местами - 20-23 м/с. 20-21 июля в некоторых районах полуострова скорость ветра будет достигать 25 м/с.

В ряде районов Азербайджана до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха составит 37-40, местами - 42-44, в горах - 30-33 градуса тепла. Скорость западного ветра составит 15-18, а с вечера 17 июля до 21 июля - 20-25 м/с.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)