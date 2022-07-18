Ракетные и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполнили огневые задачи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск азербайджанской армии выполнили огневые задачи.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, согласно плану, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

На учениях, проводимых в соответствии с условиями реального боя, были выполнены задачи по обнаружению и уничтожению точным огнем целей условного противника.

Основной целью учений является совершенствование управленческих навыков командиров ракетных и артиллерийских подразделений, повышение знаний и умений военнослужащих, а также планирование действий в ходе боевых операций и развитие взаимодействия с другими видами войск.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)