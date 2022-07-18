Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-27, днем - 31-36, в Баку ночью - 25-27, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 36-41, местами - 43, в горах ночью - 10-15, днем - 27-32 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)