Агентство Азербайджана по развитию медиа предупредило СМИ

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию медиа прокомментировало распространение в СМИ новостей о суицидах.

Как сообщили Trend в агентстве, широкое распространение в последнее время новостей о суицидах, в частности, среди несовершеннолетних, приводит к тому, что недочеты, допускаемые с точки зрения журналистской этики, вызывают тревогу и недовольство среди населения.

"Нежелательно раскрывать способы суицида и подробности происшествия, выводить их в заголовки, преувеличивать. Информация о таких негативных проявлениях, как насилие, суицид и т. д, должна быть адекватно подана, нельзя допускать их пропаганды и влияния на людей", - говорится в сообщении.

"Также не должны использоваться информация и иллюстрации, наносящие ущерб физическому, психическому и духовному развитию чувствительных групп населения, детей, несовершеннолетних. Напомним, что в отношении детей должны однозначно соблюдаться требования, предусмотренные законом Азербайджанской Республики "О защите детей от вредной информации".

Призываем СМИ не забывать о своей ответственности перед общественностью и придерживаться профессиональной этики при освещении материалов, связанных с суицидами и другими подобными проявлениями", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)