БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачены лица, готовившие фиктивные электронные документы для освобождения заключенных.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности и министерства юстиции.

В сообщении отмечается, что в связи с тем, что заявление, которое было предоставлено для смягчения наказания Эльгюну Гусейнову, лишенному свободы за совершение тяжкого преступления, вызвало подозрение, оно было расследовано министерством юстиции. В результате было установлено, что документ является фиктивным и был создан с помощью компьютерной программы. Поскольку в данном деянии были выявлены признаки киберпреступления, материалы были переданы в Службу государственной безопасности для расследования.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, было установлено, что Сянан Мехтиев, Этибар Мехтиев и Васиф Исмаилов, ранее отбывавшие наказание с Эльгюном Гусейновым в том же исправительном учреждении, находясь на свободе, вступили в преступный сговор и по заказу различных осужденных подготовили от имени потерпевших по ряду уголовных дел фиктивные заявления о возмещении ущерба и примирении с QR-кодом.

Они создали в интернете страницу, интерфейс которой внешне напоминал официальный сайт, и разместили на ней эти заявления. Таким образом, поддельные документы выдавались в ходе судебных заседаний за подлинные.

Сянан Мехтиев, Этибар Мехтиев и Васиф Исмаилов были привлечены к уголовной ответственности по статьям 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов), 273.2 (подделка компьютерных данных) и 294.3 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжких или особо тяжких преступлениях, а равно фальсификация доказательств по другим делам, если это повлекло тяжкие последствия) УК Азербайджана. Созданная ими электронная страница была заблокирована.

В настоящее время СГБ и министерство юстиции продолжают расследование по выявлению круга лиц, использовавших поддельные документы, говорится в совместном сообщении ведомств.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)