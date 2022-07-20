БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 313 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 445, вторую - 208, три и более - 1 420, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 240 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 796 260. Первую дозу вакцины получили 5 362 567, вторую - 4 856 564, три и более - 3 325 160, бустерную дозу после положительного результата теста - 251 969 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)