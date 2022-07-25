БАКУ /Trend/ - Завершен первый этап переселения населения в село Агалы Зангиланского района, построенное на основании концепции «Умное село».

Как сообщает Trend, 25 июля из городка «Зангилан», расположенного в селе Масазыр Абшеронского района, в Агалы была переселена четвертая группа граждан.

Еще 10 семей в составе 58 человек поселятся в предоставленных им домах в недавно построенном селе с самой современной инфраструктурой.

Переселенные семьи - это бывшие вынужденные переселенцы, которые проживали в тяжелых условиях во временных поселениях. В их числе есть уроженцы сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3.

Согласно действующему законодательству, после возвращения бывших вынужденных переселенцев на места постоянного проживания они в течение трех лет могут пользоваться мерами социальной защиты, установленными для них государством.

Переселенная в четыре этапа в село Агалы 41 семья (201 человек) обеспечена всеми условиями, созданными в соответствии с концепцией «Умное село».

Отметим, что переселение населения в село Агалы - это первые шаги в рамках Большого возвращения. До оккупации эта административная территория объединяла три села. В тот период в Агалы-1 проживали 40 семей (154 человека), в Агалы-2 - 60 семей (245 человек), в Агалы-3 - 161 семья (675 человек).

В село Агалы в четыре этапа переселена 41 семья.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)