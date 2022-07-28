Два корабля ВМС Азербайджана вошли в российский порт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом совместной деятельности между министерствами обороны Азербайджана и Российской Федерации, в России находятся сторожевые корабли ВМС Азербайджана "G-121" и "G-129".

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, торжественная церемония встречи наших военных моряков состоялась в порту Каспийск Российской Федерации.

Экипажи сторожевых кораблей ВМС Азербайджана примут участие в ряде мероприятий, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)