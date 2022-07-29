Обнародованы вопросы, обсуждавшиеся на заседании Президиума АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в основном обсуждались вопросы реорганизации, совершенствования управления, адаптации к реалиям страны и интеграции в мировой опыт.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, на заседании не было принято никакого решения относительно выборов президента АН Азербайджана.

Поскольку большинство институтов НАНА переданы министерству науки и образования, нет необходимости в их деятельности в составе Президиума, отметил Габиббейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)