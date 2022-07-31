Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью – 8-13, днем - 21-26 градусов тепла.