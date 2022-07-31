Государственный экзаменационный центр провел вступительные экзамены в военные лицеи минобороны

БАКУ /Trend/ - 31 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в военные лицеи министерства обороны Азербайджана, передает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены были организованы в общей сложности в 7 зданиях в Баку и Нахчыване.

В экзаменах ожидалось участие 1735 абитуриентов (1345 в Баку, 390 в Нахчыване). Экзамены стартовали в 10:00 и завершились спустя 2 часа.

Экзаменационные материалы будут обрабатываться с 1 августа. Ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 3-4 дней, так как требуется время для проверки заданий, требующих письменного ответа.