БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей, проведенных 21 июля этого года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Об этом Trend сообщили в среду в ГЭЦ.

Абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с его результатами по ссылке. Результаты экзаменов также можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 25 340 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 468 на него не явились. Результаты 12 человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

На этом экзамене самый высокий результат по I группе специальностей (400 баллов) показали 28 человек. Набрав 400 баллов на втором этапе экзамена, учащийся средней школы села Ранджберлер Агджабединского района показал самый высокий результат по I группе по сумме двух этапов. Он набрал 297,5 балла на первом этапе экзамена. Таким образом, самый высокий результат по I группе специальностей составил 697,5 балла.

По IV группе специальностей самый высокий результат (400 баллов) показали 10 человек. Выпускник средней школы №125 города Баку, набравший на первом этапе экзамена 300 баллов, на втором этапе набрал 400 баллов. По сумме двух этапов максимальный показатель составил 700 баллов.

Выбор специальностей пройдет с 16 по 28 августа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)