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Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)

Общество Материалы 9 августа 2022 12:36 (UTC +04:00)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Девятого августа мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает корреспондент Trend из Зангилана, гражданам оказываются услуги по выдаче и замене удостоверений личности, общегражданских паспортов, замене водительских прав, выдаче справок.

Напомним, что 4 августа в селе Агалы Зангиланского района приступил к работе Центр государственных услуг.

При помощи установленного в центре киоска Службы ASAN обеспечен удобный доступ жителей Агалы к государственным услугам. Так, сотрудники Службы ASAN оказывают определенные онлайн-услуги на месте, а по другим видам услуг обращения принимаются при помощи мобильной Службы ASAN.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане (ФОТО)
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