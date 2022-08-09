БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 688 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 280, вторую - 94, три и более - 1 129, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 185 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 830 718. Первую дозу вакцины получили 5 368 796, вторую - 4 858 957, три и более - 3 346 862, бустерную дозу после положительного результата теста - 256 103 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)