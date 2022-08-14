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Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)

Общество Материалы 14 августа 2022 16:20 (UTC +04:00)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, Агамирова заняла третье место в упражнении с мячом.

Еще одна азербайджанская гимнастка Алина Гезалова, выступившая в финале программы с мячом, заняла четвертую позицию.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "бронзу" в упражнении с мячом (ФОТО)
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