Прекрасная архитектура города Шуша была разрушена в период армянской оккупации - председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Большая часть прекрасной архитектуры, построенной азербайджанцами в Шуше с середины 18 века, оказалась разрушена в период оккупации этих земель.

Об этом в статье для Times of Malta написал председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО, известный эксперт в области всемирного наследия Рэй Бондин, сообщает Trend.

Отметив, что Шуша – культурная столица Азербайджана, Бондин отметил, что это огромный регион, больше Люксембурга, и более 30 лет он был оккупирован Арменией.

Он добавил, что в результате оккупации большинство зданий в городе было разрушено, однако Азербайджан полон решимости восстановить свой город.

"Город славится лучшими азербайджанскими музыкантами, актерами, поэтами и художниками. Он также был признан культурной столицей Азербайджана, несмотря на его удаленность от Баку и сложный горный рельеф. Шуша находится на высоте 1600 метров над уровнем моря", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что после того, как в 2020 году Шуша была освобождена от оккупации, выяснилось, что в некогда большом городе с населением свыше 20 тысяч человек не было ни одного полноценно сохранившегося здания.

Он отметил, что за два года со времени освобождения от оккупации здесь были построены новые дороги, несколько гостиниц и других объектов, идет работа по восстановлению оставшихся достопримечательностей. Восстановлены крепостные стены и главное административное здание на центральной площади.

Бондин также подчеркивает, что в отличие от армян, которые уничтожали мечети, Азербайджан ведет работу по восстановлению как мечетей, так и церквей.

В статье говорится, что восстановление разрушенного наследия и жилых домов займет достаточно времени, но Азербайджан полон решимости возродить город.