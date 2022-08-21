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Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)

Общество Материалы 21 августа 2022 19:44 (UTC +04:00)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой международного конкурса «Кубок моря-2022», организованного в нашей стране, среди команд-участниц был проведен турнир по футболу, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На первом этапе соревнований иранские военные моряки победили команду России. В матче между командами Азербайджана и Казахстана одержали верх наши военные.

В борьбе за третье место схлестнулись команды России и Казахстана. Встреча завершилась в пользу последних.
Финальный матч состоялся между экипажами военных кораблей Азербайджана и Ирана. Команда азербайджанских военных моряков, победив в напряженной борьбе, поднялась на самую высокую ступень пьедестала почета.

По итогам футбольных баталий команда военных моряков Азербайджана заняла первое место, иранская команда расположилась на втором месте, а команда Казахстана - на третьем.

В заключение лучшим командам были вручены кубки, медали и почетные грамоты.

Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
Военные моряки Азербайджана стали победителями футбольного турнира (ФОТО)
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