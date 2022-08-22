Полностью потушены пожары в северном регионе Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря необходимым и неотложным мерам, осуществляемым министерством по чрезвычайным ситуациям, полностью потушен пожар в горно-лесных районах со сложным рельефом в направлении сел Гасымгышлаг, Гадикгышлаг и Велвеле Губинского района.

Как сообщили Trend в министерстве, несмотря на жару, ветреную погоду и сложность рельефа, предотвращено распространение огня на более обширные территории.

В целом в результате пожаров, произошедших в Сиязанском, Шабранском, Хачмазском и Губинском районах, сгорело около 5000 гектаров лесных и пригородных территорий, посевных площадей. В северном регионе все пожары полностью потушены.

(Перевод: Нубар Кулузаде)