В Азербайджане оказывается поддержка студентам, обучающимся по технологическим специальностям - советник министра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана поддерживает студентов, обучающихся по технологическим специальностям.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал советник министра науки и образования Азербайджана Эльнур Насибов в ходе мероприятия, посвященного награждению абитуриентов, набравших высокие баллы.

По его словам, ежегодно в азербайджанских вузах места в бакалавриате заполнены на 100 процентов.

«Мы уверены, что такая тенденция продолжится и в будущем. Сегодня в Азербайджане выпускники школ все больше отдают предпочтение обучению в сфере ИКТ. Студентам, обучающимся по этому направлению, оказывается поддержка не только со стороны государства, но и ИТ-компаниями, агентствами при министерствах», - сказал Насибов.

Он подчеркнул, что созданный при министерстве науки и образования фонд нацелен на оказание поддержки студентам.