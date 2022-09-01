Организация в лесах печей для незаконного производства древесного угля приводит к трагедиям - генерал-майор Хикмет Аббасов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане увеличилось число лесных пожаров. И это, несмотря на то, что министерство по чрезвычайным ситуациям и другие уполномоченные структуры регулярно проводят просветительские мероприятия в данной сфере. Этим летом на территории страны также происходили пожары, и причиной большинства из них является человеческий фактор. Десятки гектаров леса сгорели в результате пожаров, которые произошли из-за неосторожности людей или в результате намеренного поджога.

Лесные пожары возникают в основном из-за несоблюдения мер безопасности при разведении костров местными и иностранными туристами, посещающими в летние месяцы зоны отдыха. Другая причина заключается в том, что некоторые дельцы незаконно организуют на лесных территориях специальные печи по производству древесного угля.

Как сказал в интервью Trend начальник Государственный службы пожарного надзора министерства по чрезвычайным ситуациям генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов, представляемой им структурой осуществлено множество просветительских и профилактических мер для предотвращения этих явлений.

"В течение семи месяцев этого года было проведено более 750 пропагандистско-агитационных мероприятий. Основной целью этих мероприятий, проводимых совместно с уполномоченными структурами, было принятие превентивных мер по предупреждению пожаров, просвещение в том числе фермеров, призыв к соблюдению правил пожарной безопасности. В некоторых случаях фермеры считают, что поджог полей после сбора урожая способствует удобрению почвы. Но, наоборот, тем самым уничтожается плодородный слой почвы, в ней становится меньше минералов. Хотя мы неоднократно проводили просветительские мероприятия на эту тему, результат не так эффективен. В некоторых случаях мы применяем штрафы, делаем предупреждения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях", - сказал он.

Аббасов отметил, что проблемой остается то, что пожары возникают из-за неосторожности людей.

"Например, когда граждане курят во время поездок в регионы в летние месяцы и бросают окурок на землю, не потушив его. И если температура воздуха вокруг выше 40 градусов, придорожные кусты и сухая трава могут загореться. В то же время мы регулярно призываем граждан не бросать на обочину дороги пустые стеклянные бутылки. При высоких температурах в результате фокусировки солнечных лучей стеклом также могут возникать пожары", - сказал он.

Начальник Службы отметил, что несмотря на существование специальных зон для пикников, где осуществляется контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, в некоторых случаях граждане организуют пикники в местах, которые для этого не предназначены. Горящие в этих местах костры остаются без присмотра, граждане покидают эту территорию до того, как костры полностью потухнут.

Кроме того, Аббасов отметил, что установлены и факты умышленных поджогов.

«В 2022 году было выявлено более десяти фактов умышленных поджогов. Среди них преднамеренный поджог собственных сельскохозяйственных угодий, разведение костра в непосредственной близости от леса и оставление его без присмотра. Кроме того, выявлены случаи организации в лесных массивах специальных печей для незаконного производства древесного угля. В 2022 году мы обнаружили 23 таких факта. Печи устанавливаются посреди леса, в редких случаях в непосредственной близости от леса. Люди, занимающиеся этим, не понимают, к каким трагедиям это может привести. За соответствующий период текущего года Службой на территории лесов выявлено 13 печей. Их владельцы были оштрафованы согласно Кодексу об административных проступках и дела направлены в соответствующие органы для принятия правовых мер", - сказал он.

Аббасов вновь призвал граждан соблюдать меры пожарной безопасности при поездках в районы страны, устраивать пикники лишь в специально отведенных для этого местах, не оставлять не потушенным огонь.

Также начальник Службы отметил, что порой цифры, связанные с количеством пожаров, сбивают с толку общественность.

"На основании всех обращений граждан в МЧС в связи с возгоранием осуществляется выезд по месту вызова. Но во многих случаях информация о пожаре оказывается необоснованной, так как не все эти случаи квалифицируются как пожар. Например, в 2022 году зафиксированы 1 264 случая пожаров, а за соответствующий период 2021 года 1 440, и это на 12,2 процента меньше. Это официальные статистические данные о пожарах",- добавил Аббасов.