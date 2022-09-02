В Баку прошла презентация нового смартфона технологической компании HONOR (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первого сентября глобальный технологический бренд HONOR провел презентацию своего нового устройства в Азербайджане в присутствии звездных инфлюенсеров и журналистов, сообщает Trend.

Смартфон обладает новейшими характеристиками, тройной камерой и высокой производительностью. Корпус устройства сделан с изогнутым дисплеем и выглядит премиально и стильно. Уже с завтрашнего дня любители устройств на платформе Android смогут приобрести HONOR 70 в сети IRSHAD.

Больше всего внимания было уделено камере HONOR 70 оснащенной лучшей в своем классе системой тройной основной камеры на базе искусственного интеллекта и запатентованного HONOR решения для обработки изображений HONOR Image Engine, обеспечивающего потрясающие изображения и кадры высокой четкости.

Самой интересной функцией HONOR 70 является смарт-видеофокус, который продемонстрировали для гостей в реальном сценарии с группой танцующих людей. В режиме смарт-видеофокус на устройство снимали одновременно и видео группы танцоров, и «сольное представление» отдельно выбранной танцовщицы. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, который легко вычисляет и отслеживает позицию выбранного персонажа в режиме реального времени, HONOR 70 создает одновременно и общее видео группы, и видео, где выбранный человек всегда в центре кадра. Присутствующие блогеры и инфлюенсеры были восхищены, что функция смарт-видеофокус и куча предустановленных режимов обработки видео и фото действительно помогут обогатить их контент и в целом сделать работу удобнее и приятнее.

Возвращаясь к фотосъемке, стоит отметить, что основная камера в 54 Мп (f/1.9, Sony IMX800) + 50 Мп (f/2.2, сверхширокий угол) + 2 Мп (датчик глубины) захватывает больше света для более ярких и детализированных снимков, что особенно важно в сценариях с недостаточной освещенностью и при ночных съемках. HONOR 70 смог покорить всех наличием 122-градусной широкоугольной камеры, которая используется в качестве макро-объектива.

Кроме того, выступая на презентации этой новинки, генеральный директор HONOR в Азербайджане Шон Мао подчеркнул, что HONOR – это компания, ориентированная на продукт.

«Наше стремление к совершенству продукта неумолимо. Мы ищем и всегда находим идеальный баланс между потребностями пользователей и технологическими инновациями. Именно так мы разрабатываем лучшие в своем классе продукты», - сказал он, подчеркнув, что компания имеет амбициозные планы по расширению линейки устройств HONOR на рынке Азербайджана.

Новый Honor имеет много общего со своими предшественниками, однако не обошлось и без ряда заметных обновлений. Это «умное» устройство представлено целым набором расцветок стеклянных корпусов и металлической окантовкой, а блок фотомодулей отметился слегка измененным оформлением.

Положительные эмоции вызвали и технические характеристики Honor 70. Смартфон оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 778G Plus вкупе с 8ГБ/12ГБ ОЗУ. При этом сделанный по техпроцессору с 6Нм процессор не страдает от избыточного нагрева и огромного энергопотребления. Игры и другие виды развлечений стабильно воспроизводятся при максимальных настройках графики на протяжении длительного времени, а емкость батареи в 4800мАч не тает на глазах. Список его достоинств пополняет также и быстрая зарядка в 66W, а для полной зарядки нужны всего лишь 45 минут. Несмотря на то, что слот для карт MicroSD все реже встречается в современных Android-смартфонах, Honor 70 имеет такой слот, однако надобность в нем вряд ли возникнет при 256/512ГБ ПЗУ.

Официальный старт продаж HONOR 70 в Азербайджане заявлен со 2 сентября в сети IRSHAD. Смартфон будет доступен в трех великолепных и модных цветах – изумрудно-зеленом, полночно-черном, серебристо-кристальном. Покупатели смогут выбрать подходящую версию HONOR 70: версия 8/128 ГБ будет продаваться по цене 1199,99 маната, а версия с большим количеством памяти – 8/256 ГБ – по цене 1299,99 маната.