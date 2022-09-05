Продолжается суд по уголовному делу экс-министра труда и соцзащиты населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжается суд по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева завершилось оглашение обвинительного акта.

Салим Муслимов сказал на суде, что не считает себя виновным по обвинениям в части, связанной с растратой, квалифицированной в качестве ущерба.

"Я как министр проявил халатность, но компании, выигравшие тендеры, также не выполнили взятых на себя обязательств", - сказал он.

На данном этапе обвиняемый отказался от дачи показаний.

Следующее заседание суда назначено на 12 сентября.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе предварительного следствия Салим Муслимов выплатил 20 из 27 миллионов манатов ущерба, нанесенного государству. Также был наложен арест на имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)