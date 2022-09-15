В Азербайджане совершено кибер-вмешательство в процесс продажи льготных квартир (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - До начала процесса продажи льготных квартир в жилом комплексе в Ясамальском районе города Баку 15 сентября 2022 года были выявлены технические неполадки, вызывающие дополнительную нагрузку на информационные системы государственных органов, являющихся объектами инфраструктуры общественного значения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций.

Учитывая возможное влияние указанных обстоятельств на объективные результаты процесса выбора жилья на льготных условиях, процедура продажи жилья была отложена.

В ходе предварительного расследования, начатого Службой государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что на систему “ASAN Login” Центра развития электронного правительства была осуществлена кибератака из-за пределов страны, с IP-адресов, принадлежащих глобальным хостинг-провайдерам.

В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности проводятся следственные и оперативно-технические мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье 273.4 Уголовного кодекса АР (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные объектов инфраструктуры общественного значения).

В настоящее время каналы кибератак полностью идентифицированы и заблокированы.

Общественность будет проинформирована о дате начала процедуры выбора жилья на льготных условиях в кратчайшие сроки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)