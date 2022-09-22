В этом году в Азербайджане сгорело 1 600 га лесных угодий

БАКУ /Trend/ - В результате лесных пожаров в Европе в этом году сгорело около 700 тысяч гектаров лесных угодий, что является беспрецедентным показателем за последние 15 лет. В Азербайджане в этом году произошли пожары на площади 5 100 гектаров, из которых 1 600 гектаров составляет лесная территория.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в результате космических мониторингов удалось как оценить масштабы пожаров, так и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

"Огромную роль в этом сыграл "Азеркосмос", - сказал Рустамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)