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В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)

Общество Материалы 23 сентября 2022 12:05 (UTC +04:00)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работу по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, в направлении Ходжалинского района были обнаружены пять мин-ловушек ПМН-Э армянского производства, установленных армянскими военными формированиями.

Мины, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, были извлечены и обезврежены с соблюдением правил безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)
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