В направлении Ходжалинского района обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными формированиями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работу по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, в направлении Ходжалинского района были обнаружены пять мин-ловушек ПМН-Э армянского производства, установленных армянскими военными формированиями.

Мины, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, были извлечены и обезврежены с соблюдением правил безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)