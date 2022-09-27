В Агдаме почтили память шехидов (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В освобожденном от оккупации Агдамском районе 27 сентября - День памяти был отмечен рядом мероприятий. В память о шехидах было организовано шествие к Аллее шехидов, на территории района высажены саженцы вечнозеленых деревьев в память о шехидах.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, в мероприятии в Агдамском районе, посвященном Дню памяти, приняли участие спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов и сотрудники представительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, религиозные деятели, сотрудники компаний и структур, работающих на территории Агдама, а также группа волонтеров.

Сначала состоялось шествие от центра Агдама до Аллеи шехидов. Участники мероприятия посетили могилы шехидов и возложили к ним цветы. Также перед мемориальной доской памяти шехидов был возложен венок. Выступившие отметили блестящую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Было подчеркнуто, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева нанесла сокрушительные удары по врагу и освободила родные земли от оккупации. Разгромленный враг был вынужден вернуть Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Также говорилось о строительных работах, проводимых в освобожденном Карабахском экономическом районе. Было отмечено, что на родные земли, которые разрушались армянскими оккупантами в течение почти 30 лет, уже вернулась жизнь, и все это стало возможным благодаря шехидам - героическим сынам Родины, которые ценой своей жизни положили конец 30-летней оккупации земель страны. Было подчеркнуто, что народ всегда будет чтить память о них.

Затем перед Агдамской мечетью память шехидов почтили минутой молчания, за упокой их душ были вознесены молитвы. Далее на территории Агдамского промышленного парка в память о шехидах были посажены саженцы вечнозеленых деревьев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)