Azercell приглашает испытать скорость 4G с новейшими iPhone (R)

БАКУ /Trend/ - Приобретая iPhone 14 или iPhone 14 Pro в Azercell Эксклюзив, клиенты Azercell получат 50 GB мобильного интернета в подарок в течение трех месяцев

30 сентября 2022 года Azercell начинает продажу новейших моделей iPhone в своих магазинах Эксклюзив. Лидирующий оператор мобильной связи приглашает своих клиентов открыть для себя возможности мобильного интернета Azercell при помощи iPhone последнего поколения. Абоненты, приобретающие iPhone 14 или iPhone 14 Pro в магазинах Azercell Эксклюзив, в течение 3-х месяцев ежемесячно получат бесплатно 50 GB мобильного интернета.

Самый продвинутый смартфон из линейки iPhone сочетает в себе передовые технологии, удобный функционал и высочайшую производительность. Познакомиться с подробными характеристиками iPhone и узнать адреса магазинов Azercell Эксклюзив можно по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/devices/smartfonlar/iphone-14-pro-iphone-14-pro-max.html

Компания «Azercell Telecom», являющаяся эксклюзивным телекоммуникационным партнером Apple Inc., ежегодно представляет новейшие модели iPhone на локальном рынке, стремясь повысить качество обслуживания клиентов и сделать новейшие цифровые технологии более доступными для своих абонентов.