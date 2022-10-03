Соблюдение требований информбезопасности - обязанность как журналистов, так и пользователей соцсетей - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Повышение знаний в сфере информационной безопасности и соблюдение требований закона «О государственной тайне» является обязанностью как журналистов, так и пользователей социальных сетей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

"В области информационной безопасности важно проводить работу по правовому просвещению не только представителей медиа, но и граждан в целом. Должна проводиться систематическая работа по предотвращению информационных атак противника, укрепляться ИТ-защита. На международных ресурсах, таких как Википедия, Google Maps, Youtube, Facebook, нужно размещать на разных языках информацию, отражающую реалии Азербайджана, в противовес ложной информации, распространяемой армянами. Наши опытные ученые, исследователи, и в целом вся наша интеллигенция должны активно участвовать в пресечении распространения лжи и дезинформации", - сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)