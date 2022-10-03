В Азербайджане выявлены еще 26 случаев заражения коронавирусом, вылечились 40 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 661 случай заражения коронавирусной инфекцией, 810 929 человек вылечились, 9 919 – скончались, число активных больных составляет 813.

За последние сутки в стране проведены 1 580 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 256 426.

(Перевод: Нубар Кулузаде)