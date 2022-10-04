БАКУ /Trend/ - В результате изменений в законе "О трудовых пенсиях" в Азербайджане будет применен новый метод индексации при начислении пенсий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

«С учетом размера среднемесячной пенсии в этом году в 400 манатов, повышение пенсии на следующий год будет рассчитываться следующим образом: 400 манатов + приходящаяся на один месяц сумма из 200 манатов материальной помощи – 16,6 маната * ожидаемый 15-процентный рост среднемесячной заработной платы = 478,4 маната. Другими словами, пенсия трудового пенсионера, получающего в этом году пенсию в 400 манатов, в следующем году увеличится на 78,4 маната. Среднемесячный размер пенсии на особых условиях в этом году составил 726 манатов. Повышение пенсии на следующий год будет рассчитываться следующим образом: 723 + 10-процентная ежемесячная надбавка * 15% = 918,4 маната. Таким образом, увеличение составит 192,4 маната», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)