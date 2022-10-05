Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Создаются стимуляторы роста растений для быстрого восстановления лесов на освобожденных территориях Азербайджана - Вагиф Аббасов

Общество Материалы 5 октября 2022 10:29 (UTC +04:00)
Создаются стимуляторы роста растений для быстрого восстановления лесов на освобожденных территориях Азербайджана - Вагиф Аббасов

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Для быстрого восстановления лесов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются стимуляторы роста растений.

Об этом Trend сказал в среду генеральный директор Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Вагиф Аббасов.

"За период оккупации Арменией азербайджанских территорий были уничтожены 54 тысячи гектаров леса. После освобождения наших земель ведутся работы в области создания стимуляторов роста растений для быстрого восстановления этих лесов, и в этом направлении проведены обширные испытания. Многие из них проводились в Карабахе. Мы готовы обеспечить быстрое восстановление лесов и развитие аграрного сектора на освобожденных территориях», - сказал Аббасов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости