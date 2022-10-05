Со следующего года будет дан старт основным проектам для "Большого возвращения" - спецпредставитель Президента Азербайджана

АГДАМ /Trend/ - К концу текущего года будут завершены основные проекты, связанные с базовой инфраструктурой.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам в Агдаме спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что со следующего года начнутся работы, касающиеся социальных институтов, по восстановлению и реконструкции центра города и близлежащих сел.

"То есть будут запущены основные проекты, необходимые для "Большого возвращения", возвращения полноценной нормальной жизни на освобожденные от оккупации территории", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что для скорейшего возвращения населения на родные земли в следующем году будут проведены интенсивные строительные работы.

"Считаем, что в ближайшие 2-3 года сможем увидеть "Большое возвращение" наших соотечественников как в город Агдам, так и в окрестные села, а также на освобожденные от оккупации территории Физули, Ходжавенда и Тертера», - добавил Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)