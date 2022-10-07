Сумма обязательного страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере пятилетнего должностного оклада

БАКУ /Trend/ - Сумма обязательного страхования омбудсмена определяется в размере пятилетнего должностного оклада.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в законопроекте Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", который вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменениям, в ​​закон добавляется новый пункт (16.6-1), согласно которому уполномоченный по правам человека будет застрахован на сумму в размере пятилетнего должностного оклада.

Отметим, что месячная зарплата омбудсмена составляет 3 060 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)