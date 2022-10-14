БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается план мероприятий в связи с лесными пожарами, произошедшими этим летом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал представитель Службы по развитию лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, в некоторых районах последствия лесных пожаров были серьезными.

"Разрабатываются карты районов, где произошли пожары. Мы определяем виды сгоревших деревьев и в соответствии с этим проводим восстановительные работы. Есть также виды деревьев, которые восстанавливаются сами", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)