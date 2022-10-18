Новый глава исполнительной власти Гёйчая представлен коллективу ИВ

БАКУ /Trend/ - Натиг Агаев, назначенный главой Исполнительной власти Гёйчайского района представлен коллективу.

Как сообщает во вторник Trend, Натиг Нушраван оглу Агаев, назначенный распоряжением Президента Азербайджана главой Исполнительной власти Гёйчайского района, был представлен сегодня коллективу ИВ помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейналом Нагдалиевым с участием представителей районной общественности.

Выступив на встрече, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Натиг Агаев выразил признательность за оказанное ему доверие.

(Перевод: Фидан Мустафаева)