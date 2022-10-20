Сотни граждан посетили стенд Фонда возрождения Карабаха на выставке в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается 2-й Азербайджанская международная выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» Rebuild Karabakh - 2022, организованная в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, на второй день выставки так же наблюдается большое количество посетителей, проявляющих интерес к стенду Фонда возрождения Карабаха.

Особый интерес участников выставки вызвала подготовленная Фондом коллекция футболок "Incredible Karabakh" с символикой Карабаха. Отметим, что коллекция будет выставлена на продажу в ближайшем будущем компанией, которая сотрудничает с Фондом. Часть прибыли от продажи будет пожертвована в Фонд для проектов по восстановлению и реконструкции Карабаха.

Посетившие стенд представители местных и иностранных компаний, а также частные лица ознакомились с реализуемыми Фондом проектами восстановления и реконструкции. Отметим также, что часть посетителей во время ознакомления с выставкой сделала пожертвования в Фонд для поддержки работы по возрождению Карабаха.

Посетители выставки различных возрастных категорий проявили большой интерес к игре-мозаике "Жемчужины Карабаха", отражающей великолепные памятники Карабаха. В течение двух дней более 200 граждан соревновались за виртуальное восстановление памятников. В последний день выставки будут объявлены имена победителей и вручены подарки из коллекции футболок "Incredible Karabakh".

Кроме того, посетители приняли участие в опросе, проводимом Фондом среди имеющихся и потенциальных доноров с целью оценки участия граждан в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий.

В то же время сотрудники Фонда возрождения Карабаха приняли участие в нескольких встречах формата "B2B", организованных в рамках выставки.

Отметим, что вход на выставку, которая завершит свою работу 21 октября, свободный. На стенде Фонда возрождения Карабаха можно ближе познакомиться с деятельностью Фонда, реализуемыми проектами, работой, проделанной в направлении восстановления Карабаха.

(Перевод: Нубар Кулузаде)