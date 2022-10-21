"Лес Дружбы" в Джебраиле охватит площадь около 20 га - замминистра

БАКУ /Trend/ - "Лес Дружбы" будет создан на территории Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, фундамент которого был заложен в Джебраильском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов в рамках 6-й Конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Он отметил, что "Лес Дружбы" охватит территорию площадью около 20 гектаров.

«На территории площадью 40 га перед Центром на террасах будут высажены леса. Предпочтение будет отдано саженцам местных видов деревьев, кустарников. Общая площадь в рамках проекта составляет 105 га. В июле этого года были начаты строительные и земляные работы. Проект будет завершен в первой половине 2024 года и Центр начнет функционировать», - сказал Керимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)