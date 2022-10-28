Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, туман, умеренный северо-западный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, умеренный западный ветер, на горных территориях возможен снег.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 17-22, в горах ночью – 0-4, днем - 5-9 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)