Во время операции СГБ министр Анар Керимов находился в командировке - минкультуры

БАКУ /Trend/ - 1 ноября во время операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в министерстве культуры министр Анар Керимов находился в командировке.

Об этом Trend в среду сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы министерства культуры Нурида Аллахьярова.

«1 ноября министр Анар Керимов находился в рабочей командировке. Исполнение рабочих обязанностей осуществляется не только в административном здании», - отметила она.

Напомним, что в ходе операции СГБ Азербайджана в министерстве культуры были привлечены к следствию первый заместитель министра Эльнур Алиев и начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)