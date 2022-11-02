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Во время операции СГБ министр Анар Керимов находился в командировке - минкультуры

Общество Материалы 2 ноября 2022 11:55 (UTC +04:00)
Во время операции СГБ министр Анар Керимов находился в командировке - минкультуры

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 1 ноября во время операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в министерстве культуры министр Анар Керимов находился в командировке.

Об этом Trend в среду сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы министерства культуры Нурида Аллахьярова.

«1 ноября министр Анар Керимов находился в рабочей командировке. Исполнение рабочих обязанностей осуществляется не только в административном здании», - отметила она.

Напомним, что в ходе операции СГБ Азербайджана в министерстве культуры были привлечены к следствию первый заместитель министра Эльнур Алиев и начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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