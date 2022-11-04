В Азербайджане внесены изменения в программы выпускных и вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В рабочих группах, функционирующих в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, завершилось обсуждение программ выпускных и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по уровням общего среднего (9 лет) и полного среднего (11 лет) образования, которые пройдут в 2023 году.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, программы разработаны и усовершенствованы на основе требований стандартов содержания учебников и предметных учебных программ, действующих в общеобразовательных школах республики по соответствующим предметам.

Было отмечено, что полный текст программ выпускных экзаменов по общему среднему (9 лет) и полному среднему (11 лет) уровням образования будет опубликован в специальных выпусках журнала "Абитуриент", а полный текст программ вступительных экзаменов в высшие учебные заведения - в первом номере журнала "Абитуриент".

(Перевод: Фидан Мустафаева)